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Хліб можна заморожувати: як його правильно зберігати

Фото: Як правильно заморожувати хліб (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Хліб можна заморожувати в холодильнику, щоб продовжити його зберігання.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Facebook.

Правила заморозки хліба⁣:
⁣⁣

Хліб можна покласти в пакет цілим, але так слід робити тільки в тому випадку, якщо після розморожування буханець з'їдять за день-два. Слідкуйте за тим, щоб в пакеті було якомога менше повітря. ⁣⁣⠀

Наріжте хліб на невеликі порції і розморожуйте тільки те, що з'їсте відразу. Слід відправляти на заморожування свіжий хліб, тому що якщо він вже почав черствіти, то і після розморожування ви отримаєте сухі і несмачні шматки.

Скільки хліб може зберігатися в морозилці

Хліб можна зберігати морозилці 4-5 місяців.
⁣⁣⠀
Якщо ви плануєте заморозити хліб, приготований вдома - дайте йому повністю охолодитися. Не заморожуйте теплий хліб!

У морозильній камері з нього почне виділятися пара, а при розморожуванні хліб буде вологим. ⁣⁣

Чим корисний хліб

Хліб збагачує організм вітамінами, мікроелементами, амінокислотами. У ньому міститься багато вітамінів груп В, Е, РР, а.хліб сприяє очищенню кишечника і організму в цілому від шлаків, знижує ризик цукрового діабету.

Раніше блогер розповіла, як продовжити життя хлібу, щоб він не черствів і не пліснявів.

Також кулінар дала рецепт тіста для піци, як його готують італійці.

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