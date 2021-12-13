Хліб і каші дуже шкідливі для літніх людей: чому їх не можна їсти

Надмірне вживання хліба дуже небезпечно для літніх людей. Пенсіонерам слід обмежити вживання в їжу хліба, каш, круп і зернових при схильності до інсулінорезистентності, набору ваги і діабету.

Про це розповіла лікар-дієтолог Маріят Мухіна, передають Народні Новини.

Кому не можна їсти хліб

До каш і хлібобулочних виробів літнім людям слід ставитися з обережністю.

Річ у тому, що це продукти з високим індексом глікемічності.

"Люди похилого віку схильні до інсулінорезистентності, розвитку діабету II типу, набору ваги. Це буде шкідливо для мозку - розвивається синдром "обкрадання". Тобто жирова тканина забирає об'єм циркулюючої крові, відбувається синдром "обкрадання" життєво важливих органів", - пояснила дієтолог.

До речі, крупи нерідко містять лігнани. Це отрути рослинного походження.

"Наприклад, у вівсяній каші є хітинова кислота, тому навіть цей продукт слід вживати з обережністю - не більше одного разу на тиждень", - рекомендує Мухіна.

Кому можна їсти хліб і каші

Хліб і кашу можна спокійно їсти тільки в разі, якщо у літньої людини ідеальна вага, показники вуглеводного обміну та інсулінорезистивності.

Якщо ми говоримо про рослинну їжу, її вміст в повсякденному раціоні не повинен перевищувати 600-800 грам.