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Хладнокровно наблюдал за поисками: появилось видео об убийце 7-летней Маши

Автор: Анна Шиканова

В Херсонской области продолжается расследование убийства 7-летней Машеньки Борисовой. Односельчанин похитил ребенка, надругался над ней и задушил, а потом прятал тело ребенка в течение нескольких дней.

В сети появилось видео "7 канала", где в сюжете о работе волонтеров ОО "лучшие люди Одессы" видно и убийцу Машеньки.

Он крутился возле журналистов и поисковиков и хладнокровно наблюдал за поиском девочки. На кадрах видео видно, что местные жители охотно общаются с волонтерами. 62-летний Николай, который подозревается в совершении преступления, стоит в стороне, курит и внимательно слушает, что говорят его односельчане. Он абсолютно хладнокровно слушал слова о том, что девочку могли похитить.

"Девочка была очень ласковая, доверчивая. Она могла к любому сесть в машину, в транспорт. У нас нет в селе злобных людей, которые могли бы поднять руку на ребенка. Я здесь 28 лет живу. У нас нет таких ненавистных людей", - рассказала жительница Счастливого в присутствии подозреваемого.

Видео "7 канала" было снято 10 марта. Девочка на тот момент уже была мертва и 11 марта ее тело было подброшено в одну из сельскохозяйственных построек, которую ранее обыскивали не один раз.

Подозреваемый в убийстве Машеньки Борисовой засветился на видео волонтеров во время поиска ребенка

Напомним, ранее мы писали о том, что в полиции рассказали о других преступлениях мужчины, который подозревается в убийстве Машеньки Борисовой.

А также рассказывали о том, появилась новая информация о подозреваемом в убийстве Машеньки Борисовой.

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Новости Украины преступлениясмерть ребенка
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