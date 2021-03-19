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Холоднокровно спостерігав за пошуками: з'явилося відео про вбивцю 7-річної Маші

Автор: Анна Шиканова

В Херсонській області триває розслідування вбивства 7-річної Марійки Борисової. Односелець викрав дитину, поглумився над нею і задушив, а потім ховав тіло дитини протягом декількох днів.

У мережі з'явилося відео "7 каналу", де в сюжеті про роботу волонтерів ГО "кращі люди Одеси" видно і вбивцю Марійки.

Він крутився біля журналістів і пошукачів і холоднокровно спостерігав за пошуком дівчинки. На кадрах відео видно, що місцеві жителі охоче спілкуються з волонтерами. 62-річний Микола, який підозрюється у скоєнні злочину, стоїть осторонь, курить і уважно слухає, що говорять його односельці. Він абсолютно холоднокровно слухав слова про те, що дівчинку могли викрасти.

"Дівчинка була дуже лагідна, довірлива. Вона могла до будь-кого сісти в машину, в транспорт. У нас немає в селі злісних людей, які могли б підняти руку на дитину. Я тут 28 років живу. У нас немає таких ненависних людей", - розповіла мешканка Щасливого в присутності підозрюваного.

Відео "7 каналу" було знято 10 березня. Дівчинка на той момент вже була мертва й 11 березня тіло її було підкинуто в одну з сільськогосподарських споруд, яку раніше обшукували не один раз.

Підозрюваний у вбивстві Марійки Борисової засвітився на відео волонтерів під час пошуку дитини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у поліції розповіли про інші злочини чоловіка, який підозрюється у вбивстві Марійки Борисової.

А також розповідали про те, з'явилася нова інформація про підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової.

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Новини України преступлениясмерть ребенка
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