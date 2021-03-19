Холоднокровно спостерігав за пошуками: з'явилося відео про вбивцю 7-річної Маші

Він крутився біля журналістів і пошукачів і холоднокровно спостерігав за пошуком дівчинки. На кадрах відео видно, що місцеві жителі охоче спілкуються з волонтерами. 62-річний Микола, який підозрюється у скоєнні злочину, стоїть осторонь, курить і уважно слухає, що говорять його односельці. Він абсолютно холоднокровно слухав слова про те, що дівчинку могли викрасти.

"Дівчинка була дуже лагідна, довірлива. Вона могла до будь-кого сісти в машину, в транспорт. У нас немає в селі злісних людей, які могли б підняти руку на дитину. Я тут 28 років живу. У нас немає таких ненависних людей", - розповіла мешканка Щасливого в присутності підозрюваного.

Відео "7 каналу" було знято 10 березня. Дівчинка на той момент вже була мертва й 11 березня тіло її було підкинуто в одну з сільськогосподарських споруд, яку раніше обшукували не один раз.

Підозрюваний у вбивстві Марійки Борисової засвітився на відео волонтерів під час пошуку дитини