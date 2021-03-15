Убийство Машеньки Борисовой: все подробности о подозреваемом

В Херсонской области продолжается расследование убийства 7-летней Машеньки Борисовой . Девочка исчезла из-под своего дома в селе Счастливое, и через четыре дня ее тело обнаружили в недостроенном сарае.

Все подробности о расследовании и о подозреваемом в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки, рассказали представители Херсонской полиции на брифинге 15 марта.

Детали расследования

В ходе расследования было установлено 16 человек, которые могли быть причастны к преступлению. Среди них были и те, к кому привела служебная собака в день обнаружения тела ребенка, а также те жители, которые ранее были судимы или подозревались в совершении преступлений.

В совершении данного преступления подозревается местный житель, который жил с родителями Машеньки на одной улице. Полиция установила шесть подозреваемых и у всех были отобраны образцы для генетической экспертизы. 14 марта были получены образцы ДНК, которые дали основание задержать предполагаемого преступника. Следы ДНК были обнаружены на мешке с телом убитой девочки.

Что известно о подозреваемом

Им оказался 62-летний мужчина, который не просто проживал в одном селе с девочкой, но и дружил с ее отцом. Мужчина жил один. Когда полиция наведалась к нему домой, то обнаружила, что мужчина перерезал себе вены.

Ему оказали экстренную медицинскую помощь и задержали. В тот же день суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Подозреваемый пока показания не давал и пользуется законным правом не свидетельствовать против себя. Полиция считает, что это может быть тактика защиты. Свою вину мужчина не признает.

"Жил одиноко – по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки", - рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

Детали о подозреваемом

В селе на этого мужчину ранее жаловались, так как он приставал к детям на улице. Ранее он привлекался к уголовной ответственности – за хулиганство в 1997 году, а также за нанесение тяжких телесных повреждений и повреждения средней степени – в 2002 году. Освободился в 2005 году. После этого в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал, но нарушал административное законодательство – мелкое хулиганство.

Сейчас проводится обыск в жилье подозреваемого, и проводится сбор вещественных доказательств. В дальнейшем прокуратура будет придерживаться четкой позиции и настаивать на максимальном наказании – это пожизненное лишение свободы.

На данный момент не установлено, где преступник прятал тело ребенка в те дни, когда девочку разыскивали.

"Мы не исключаем, что тело могло скрываться в сооружениях, которые принадлежат подозреваемому или к которым он имел доступ", - уточнили в полиции.