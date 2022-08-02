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Эти хитрости помогут вырастить богатый урожай сочного и пышного укропа в августе

Фото: как вырастить пышный сочный укроп на огороде в августе (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Для обильного урожая сочного и вкусного укропа в конце лета опытные огородники при посадке зелени в августе и уходе за ней применяют особые "хитрости".

Такие приемы описаны на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Что специалисты рекомендуют делать при подготовке семян укропа для посадки на ваших грядках, работе с почвой и при поливах? Вот простые уловки.

  • "Водные процедуры" с семенами

Если перед посевом укропа семена подержать в воде двое суток, то это будет способствовать быстрому прорастанию.

Дело в том, что за 48 часов пойдут эфирные масла, которые помогут укропу прорасти легче. Так, всходы молоденького растения могут появиться уже через 5-6 дней, в то время как без замачивания - лишь через 2-2,5 недели.

  • Готовим почву для посева

Сеять укроп следует только во влажную и подготовленную почву.

Рекомендуют ее удобрить, соорудить рядки и посеять семена, полить теплой водой.

  • Уход за укропом

Когда станут появляться всходы, почву после полива периодически следует разрыхлять. Растение лучше подкармливать коровяком, что особо полезен для наращивания зеленой массы, или мочевиной. А делать это советуют утром или вечером.

Прореживание укропа по мере роста считается важной частью ухода за растением, чтобы он пышно рос и не желтел.

Напомним, ранее мы рассказывали о способах, как сохранить зелень свежей 5-7 дней, а то и в течение целого месяца.

А также мы писали, что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета, и публиковали посевной календарь на август 2022.

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