Эти хитрости помогут вырастить богатый урожай сочного и пышного укропа в августе

Что специалисты рекомендуют делать при подготовке семян укропа для посадки на ваших грядках, работе с почвой и при поливах? Вот простые уловки.

"Водные процедуры" с семенами

Если перед посевом укропа семена подержать в воде двое суток, то это будет способствовать быстрому прорастанию.

Дело в том, что за 48 часов пойдут эфирные масла, которые помогут укропу прорасти легче. Так, всходы молоденького растения могут появиться уже через 5-6 дней, в то время как без замачивания - лишь через 2-2,5 недели.

Готовим почву для посева

Сеять укроп следует только во влажную и подготовленную почву.

Рекомендуют ее удобрить, соорудить рядки и посеять семена, полить теплой водой.

Уход за укропом

Когда станут появляться всходы, почву после полива периодически следует разрыхлять. Растение лучше подкармливать коровяком, что особо полезен для наращивания зеленой массы, или мочевиной. А делать это советуют утром или вечером.

Прореживание укропа по мере роста считается важной частью ухода за растением, чтобы он пышно рос и не желтел.