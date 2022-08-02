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Ці хитрощі допоможуть виростити багатий урожай соковитого і пишного кропу в серпні

Фото: як виростити пишний соковитий кріп на городі в серпні (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Для рясного врожаю соковитого і смачного кропу наприкінці літа досвідчені городники при посадці зелені в серпні та догляді за нею застосовують особливі "хитрощі".

Такі прийоми описані на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Що фахівці рекомендують робити при підготовці насіння кропу для посадки на ваших грядках, роботі з ґрунтом і при поливах? Ось прості хитрощі.

  • "Водні процедури" з насінням

Якщо перед посівом кропу насіння потримати у воді дві доби, то це сприятиме швидкому проростанню.

Річ у тому, що за 48 годин підуть ефірні олії, які допоможуть кропу прорости легше. Так, сходи молоденької рослини можуть з'явитися вже через 5-6 днів, в той час, як без замочування - лише через 2-2,5 тижні.

  • Готуємо ґрунт для посіву

Сіяти кріп слід тільки у вологий і підготовлений ґрунт.

Рекомендують його удобрити, спорудити рядки та посіяти насіння, полити теплою водою.

  • Догляд за кропом

Коли стануть з'являтися сходи, ґрунт після поливу періодично слід розпушувати. Рослину краще підгодовувати коров'яком, що особливо корисний для нарощування зеленої маси, або січовиною. А робити це радять вранці або ввечері.

Проріджування кропу в міру зростання вважається важливою частиною догляду за рослиною, щоб вона пишно росла і не жовтіла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про способи, як зберегти зелень свіжою 5-7 днів, а то і протягом цілого місяця.

А також ми писали, що і коли садити на городі та в саду наприкінці літа, і публікували посівний календар на серпень 2022.

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