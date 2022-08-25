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Эта хитрость поможет вам хранить ягоды до двух недель свежими: никакой плесени и порчи

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Четверг 25 августа 2022 18:30
Эта хитрость поможет вам хранить ягоды до двух недель свежими: никакой плесени и порчи Фото: Как сохранить ягоды свежими дольше 10 дней (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Свежие ягоды хранятся в холодильнике не более нескольких дней. И если вы о них забыли или не было времени их съесть или что-то из них приготовить - они покрываются плесенью или же превращаются в кашу. Употреблять такие ягоды в пищу категорически нельзя.

Как продлить свежесть ягодам в холодильнике на несколько недель, рассказала эксперт Элис Бир для издания Express.

Знакомая ситуация - принесли ягоды с рынка или магазина, поставили в холодильник и уже через два дня они превратились в кашу или же покрылись плесенью. Увы, ягоды - продукт, которые не годится для длительного хранения.

Пластиковые контейнеры, в которых сейчас продают ягоды в супермаркетах, не сильно помогают им оставаться свежими дольше. Но при небольшом количестве ягод есть шанс, что они не помнутся и не превратятся в кашу.

Как продлить свежесть ягод

"Решение этой проблемы заключается в том, чтобы положить ягоды в миску с чашкой уксуса и двумя чашками воды", - рассказала Элис Бир.

На самом деле нужно свежие ягоды опустить в воду с уксусом на 10 минут. Потом их нужно промыть проточной водой, просушить и сложить в контейнер. На дно контейнера нужно положить бумажное полотенце, которое будет впитывать лишнюю влагу.

Эксперт объясняет, что ягоды не плесневеют, так как уксус убивает любые микробы. И они не пахнут уксусом, так как после обработки их промыли водой. Лишнюю влагу впитают бумажные полотенца и все эти манипуляции позволят ягодами оставаться свежими до 10-14 дней.

В чем хранить ягоды

Еще один важный фактор - ягоды можно хранить в контейнерах. Но такой контейнер должен быть неглубоким и ягодки нужно уложить в один слой. Сверху можно накрыть чистой тканью или бумажным полотенцем.

Как ягоды хранить в холодильнике

Элис Бир отмечает, что место хранения в холодильнике тоже сыграет огромную роль в длительности свежести ягод.

Ягоды нельзя ставить в самые холодные угловые зоны холодильника, где есть риск обморожения. Ягоды нужно ставить спереди, где температура выше.

Тем более, что так вы будете видеть ягоды сразу, как открываете холодильник и не забудете их съесть или приготовить.

Кстати, ранее мы писали о том, кому и сколько можно съесть ежевики в день.

А еще рассказывали о том, какие фрукты можно давать детям и сколько.

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