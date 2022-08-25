Ця хитрість допоможе вам зберігати ягоди до двох тижнів свіжими: ніякої цвілі і псування

Свіжі ягоди зберігаються в холодильнику не більше декількох днів. І якщо ви про них забули або не було часу їх з'їсти чи щось з них приготувати - вони покриваються пліснявою або ж перетворюються в кашу. Вживати такі ягоди в їжу категорично не можна.

Як продовжити свіжість ягід в холодильнику на кілька тижнів, розповіла експерт Еліс бір для видання Express.

Знайома ситуація - принесли ягоди з ринку або магазину, поставили в холодильник і вже через два дні вони перетворилися в кашу або ж вкрилися цвіллю. На жаль, ягоди - продукт, які не годиться для тривалого зберігання.

Пластикові контейнери, в яких зараз продають ягоди в супермаркетах, не сильно допомагають їм залишатися свіжими довше. Але при невеликій кількості ягід є шанс, що вони не помнуться і не перетворяться в кашу.

Як продовжити свіжість ягід

"Розв'язання цієї проблеми полягає в тому, щоб покласти ягоди в миску з чашкою оцту і двома чашками води", - розповіла Еліс Бір.

Насправді потрібно свіжі ягоди опустити в воду з оцтом на 10 хвилин. Потім їх потрібно промити проточною водою, просушити та скласти в контейнер. На дно контейнера потрібно покласти паперовий рушник, який буде вбирати зайву вологу.

Експерт пояснює, що ягоди не пліснявіють, бо оцет вбиває будь-які мікроби. І вони не пахнуть оцтом, тому, що після обробки їх промили водою. Зайву вологу вберуть паперові рушники й всі ці маніпуляції дозволять ягодами залишатися свіжими до 10-14 днів.

У чому зберігати ягоди

Ще один важливий фактор - ягоди можна зберігати в контейнерах. Але такий контейнер повинен бути неглибоким і ягідки потрібно укласти в один шар. Зверху можна накрити чистою тканиною або паперовим рушником.

Як ягоди зберігати в холодильнику

Еліс Бір зазначає, що місце зберігання в холодильнику теж зіграє величезну роль в тривалості свіжості ягід.

Ягоди не можна ставити в найхолодніші кутові зони холодильника, де є ризик обмороження. Ягоди потрібно ставити спереду, де температура вище.

Тим більше, що так ви будете бачити ягоди відразу, як відкриваєте холодильник і не забудете їх з'їсти або приготувати.