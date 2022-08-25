ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ця хитрість допоможе вам зберігати ягоди до двох тижнів свіжими: ніякої цвілі і псування

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 18:30
Ця хитрість допоможе вам зберігати ягоди до двох тижнів свіжими: ніякої цвілі і псування Фото: як зберегти ягоди свіжими довше 10 днів (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Свіжі ягоди зберігаються в холодильнику не більше декількох днів. І якщо ви про них забули або не було часу їх з'їсти чи щось з них приготувати - вони покриваються пліснявою або ж перетворюються в кашу. Вживати такі ягоди в їжу категорично не можна.

Як продовжити свіжість ягід в холодильнику на кілька тижнів, розповіла експерт Еліс бір для видання Express.

Знайома ситуація - принесли ягоди з ринку або магазину, поставили в холодильник і вже через два дні вони перетворилися в кашу або ж вкрилися цвіллю. На жаль, ягоди - продукт, які не годиться для тривалого зберігання.

Пластикові контейнери, в яких зараз продають ягоди в супермаркетах, не сильно допомагають їм залишатися свіжими довше. Але при невеликій кількості ягід є шанс, що вони не помнуться і не перетворяться в кашу.

Як продовжити свіжість ягід

"Розв'язання цієї проблеми полягає в тому, щоб покласти ягоди в миску з чашкою оцту і двома чашками води", - розповіла Еліс Бір.

Насправді потрібно свіжі ягоди опустити в воду з оцтом на 10 хвилин. Потім їх потрібно промити проточною водою, просушити та скласти в контейнер. На дно контейнера потрібно покласти паперовий рушник, який буде вбирати зайву вологу.

Експерт пояснює, що ягоди не пліснявіють, бо оцет вбиває будь-які мікроби. І вони не пахнуть оцтом, тому, що після обробки їх промили водою. Зайву вологу вберуть паперові рушники й всі ці маніпуляції дозволять ягодами залишатися свіжими до 10-14 днів.

У чому зберігати ягоди

Ще один важливий фактор - ягоди можна зберігати в контейнерах. Але такий контейнер повинен бути неглибоким і ягідки потрібно укласти в один шар. Зверху можна накрити чистою тканиною або паперовим рушником.

Як ягоди зберігати в холодильнику

Еліс Бір зазначає, що місце зберігання в холодильнику теж зіграє величезну роль в тривалості свіжості ягід.

Ягоди не можна ставити в найхолодніші кутові зони холодильника, де є ризик обмороження. Ягоди потрібно ставити спереду, де температура вище.

Тим більше, що так ви будете бачити ягоди відразу, як відкриваєте холодильник і не забудете їх з'їсти або приготувати.

До речі, раніше ми писали про те, кому і скільки можна з'їсти ожини в день.

А ще розповідали про те, які фрукти можна давати дітям і скільки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ягоды хранение продуктов
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя