Хитрість кухарів, щоб їжа зберігалася в холодильнику втричі довше

Поради для зберігання продуктів у холодильнику

Ви, напевно, задавалися питанням, чому ваша їжа не зберігається так довго, як вам би хотілося, навіть якщо ви зберігали її в холодильнику. Можливо, це тому, що ви зробили це неправильно.

Одна з вказівок, яких ви можете дотримуватися, це зберігати їжу в герметичних контейнерах у холодильнику.

Крім того, важливо відокремлювати варену їжу від сирої, щоб уникнути перехресного зараження.

Якщо ви, як правило, робите великі покупки, важливо, щоб під час розміщення їжі останні ставилися в глибині холодильника, а ті, які потрібно споживати швидше, спереду. Важливо також не перевантажувати холодильник, щоб він добре охолоджувався і ви могли бачити всю їжу, яка у вас є.

Розміщення кухонного паперу в ящиках для фруктів і овочів допоможе вбирати вологу, запобігаючи розмноженню грибків і бактерій. Очищення холодильника раз на місяць допомагає видалити залишки та запобігти їх прилипанню до інших продуктів. Зокрема, якщо ви хочете продовжити життя певним фруктам, таким як червоні фрукти, ви можете додати їх у суміш оцту та води, щоб очистити їх.

Зберігання та консервація продуктів виходить за рамки холодильника. Не залишайте готову їжу поза холодильником, оскільки при кімнатній температурі мікроорганізми розмножуються швидше.