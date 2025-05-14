Хітова вишиванка Олени Зеленської: історія сорочки, яку шукають всі

Як Олена Зеленська обирала сорочку

"Це була велика честь для нас! Пані Олена Зеленська вперше з'явилась у вишитій сорочці нашого бренду на початку 2023 року", - розповідає Наталія Гергелюк.

Модель має назву "Гранатова лоза" і досі доступна для замовлення.

"Це одна з наших найпопулярніших моделей, і ми дуже раді, що вона отримала таке визнання", - додає дизайнерка.

Образ першої леді став прикладом того, як вишита сорочка може бути елегантною, сучасною й доречною у найвідповідальніші моменти публічного життя.

Що відомо про вишиту сорочку "Гранатова лоза"

У бренду GAPTUVALNYA представлена серія вишитих сорочок під назвою "Гранатова лоза". Наприклад, сорочка в кольорах петриківського розпису і з мереживом оздоблена на руках, грудях і спині. Її вартість 10 500 гривень. Вишиванка "Гранатова лоза" в стилі петриківського розпису (скриншот: gaptuvalnya.com)

Вишиванка "Гранатова лоза" в чорному кольорі з орнаментом чорного кольору вартість 7 300 гривень. Вишиванка "Гранатова лоза" у чорному кольорі з чорним орнаментом (скриншот: gaptuvalnya.com)

Сорочка з червоним орнаментом на чорному тлі вартує 8 100 гривень. Вишиванка "Гранатова лоза" з чорним і червоним орнаментами (скриншот: gaptuvalnya.com)

Також представлені дві вишиванки за мотивами традиційної сорочки з вишивкою на рукавах. Ціна - 7 300 гривень. Вишиванка "Гранатова лоза" за мотивами традиційної сорочки з вишивкою на рукавах (скриншот: gaptuvalnya.com)

Вибір Олени Зеленської - це вишита блузка за мотивами традиційної сорочки "Гранатова лоза" з білим орнаментом. Вона є стародавнім східним символом благополуччя та достатку. Вартість такої сорочки також 7 300 гривень. Вишиванка "Гранатова лоза" Олени Зеленської (скриншот: gaptuvalnya.com)