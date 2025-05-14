Хітова вишиванка Олени Зеленської: історія сорочки, яку шукають всі

У 2023 році Перша леді України Олена Зеленська з’явилася на публіці у вишиванці українського бренду. Образ викликав великий резонанс, а сама модель стала популярною серед покупців.
Дизайнерка та засновниця бренду GAPTUVALNYA Наталія Гергелюк інтерв'ю РБК-Україна дизайнерка розповіла, як відбувся цей вибір і чи можна сьогодні придбати таку сорочку.
"Це була велика честь для нас! Пані Олена Зеленська вперше з'явилась у вишитій сорочці нашого бренду на початку 2023 року", - розповідає Наталія Гергелюк.
Модель має назву "Гранатова лоза" і досі доступна для замовлення.
"Це одна з наших найпопулярніших моделей, і ми дуже раді, що вона отримала таке визнання", - додає дизайнерка.
Образ першої леді став прикладом того, як вишита сорочка може бути елегантною, сучасною й доречною у найвідповідальніші моменти публічного життя.
У бренду GAPTUVALNYA представлена серія вишитих сорочок під назвою "Гранатова лоза". Наприклад, сорочка в кольорах петриківського розпису і з мереживом оздоблена на руках, грудях і спині. Її вартість 10 500 гривень.
Вишиванка "Гранатова лоза" в чорному кольорі з орнаментом чорного кольору вартість 7 300 гривень.
Сорочка з червоним орнаментом на чорному тлі вартує 8 100 гривень.
Також представлені дві вишиванки за мотивами традиційної сорочки з вишивкою на рукавах. Ціна - 7 300 гривень.
Вибір Олени Зеленської - це вишита блузка за мотивами традиційної сорочки "Гранатова лоза" з білим орнаментом. Вона є стародавнім східним символом благополуччя та достатку. Вартість такої сорочки також 7 300 гривень.
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