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Хіт української співачки визнали однією з найкращих за всю історію Євробачення

Пісню Джамали визнали однією з найкращих на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Пісня української співачки потрапила у трійку найкращих пісень за всю історію конкурсу Євробачення.

А про те, яка саме артистка здобула такий статус, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на список видання The Guardian.

Пісня української співачки стала однією з найкращих за історію Євробачення

Євробачення за всю свою історію чуло неймовірну кількість сильних пісень з глибоким сенсом, але дослідивши всі треки, британське видання склало власний список трьох найкращих пісень. 

В цей список увійшла й пісня відомої української виконавиці з кримсько-татарським корінням Джамали. ЇЇ трек "1944" визнано одним з найкращих. Саме тому цей сильний хіт посів третє місце. 

Скриншоти

А ось на першому місці розташувалась легендарна пісня "Waterloo" групи ABBA, яка принесла перемогу Швеції у міжнародному конкурсі пісень ще у 1974 році. 

Друге місце посіла пісня "Poupée de Cire, Poupée de Son", яку виконала французька виконавиця Франс Галль. У 1965 році вона посіла перше місце на Євробаченні. 

Якщо ж повернутися до третього місця, яке посіла Джамала, то варто нагадати що саме з піснею "1944" вона здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році. 

Текст пісні "1944" про етнічну чистку кримських татар Сталіним викликав суперечки: російські політики скаржилися, що це було пов’язано з анексією Криму Росією у 2014 році. Але це був би справді фантастичний трек, про що б він не був", - написано в The Guardian.

Про що розповідає пісня "1944"

Перші рядки щемливого треку "1944" було написано у далекому 2014 році українською мовою. Своєю піснею Джамала розповідає про депортацію кримських татар у 1944 році.

Ця історія безпосередньо стосується родини співачки, оскільки вона чула розповіді від своєї бабусі Назилхан, яка сама пережила депортацію. Пісня має складну вокальну партію з багатьма півтонами та мугамами.

 

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