RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хит украинской певицы признали одним из лучших за всю историю Евровидения

Песню Джамалы признали одной из лучших на Евровидении (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Песня украинской певицы попала в тройку лучших песен за всю историю конкурса Евровидение.

А о том, какая артистка получила такой статус, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на список издания The Guardian.

Песня украинской певицы стала одной из лучших в истории Евровидения

Евровидение за всю свою историю слышало невероятное количество сильных песен с глубоким смыслом, но, исследовав все треки, британское издание составило собственный список трех лучших песен.

В этот список вошла и песня известной украинской исполнительницы с крымско-татарскими корнями Джамалы. Ее трек "1944" признан одним из лучших. Именно поэтому этот сильный хит занял третье место.

Скриншоты

А вот на первом месте разместилась легендарная песня "Waterloo" группы ABBA, которая принесла победу Швеции в международном конкурсе песен еще в 1974 году.

Второе место заняла песня Poupée de Cire, Poupée de Son, которую исполнила французская исполнительница Франс Галль. В 1965 году она заняла первое место на Евровидении.

Если же вернуться к третьему месту, которое заняла Джамала, то стоит напомнить, что именно с песней "1944" она одержала победу на Евровидении в 2016 году.

Текст песни "1944" об этнической чистке крымских татар Сталиным вызвал споры: российские политики жаловались, что это было связано с аннексией Крыма Россией в 2014 году. Но это был бы действительно фантастический трек, о чем бы он ни был", - написано в The Guardian.

О чем рассказывает песня "1944"

Первые строки щемящего трека "1944" были написаны в далеком 2014 году на украинском языке. Своей песней Джамала рассказывает о депортации крымских татар в 1944 году.

Эта история напрямую касается семьи певицы, поскольку она слышала рассказы от своей бабушки Назилхан, которая сама пережила депортацию. Песня имеет сложную вокальную партию со многими полутонами и мугамами.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеДжамала