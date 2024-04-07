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Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та "стрункими"

Неділя 07 квітня 2024 21:03
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Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та "стрункими" Який манікюр зробити навесні (ілюстрація: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Жінки будь-якого віку часто прагнуть додати "родзинку" до свого образу. І це дуже просто зробити завдяки манікюру. Окрім цього, вдало підібраний дизайн здатен зробити вас вишуканою, а пальчики "стрункими".

Який манікюр підійде жінкам на весну, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Gazeta.pl, Insagram-сторінки нейл-блогерок з ніками "myshell.nails", "Maisie Jackson Beauty".

Оригінальний френч та мигдалева форма

Експерти вважають, що манікюр на пухкі пальці має бути точно не квадратним. Ця форма не додасть довжини. А тому придивіться до мигдалевої форми.

Окрім цього, спробуйте оригінальний дизайн. Попросіть свого майстра зробити вам кольоровий френч на нюдових нігтях. Такий дизайн вдало підкреслить ваш образ та зробить ваші пальчики "стрункими"

Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та &quot;стрункими&quot;Манікюр на весну (фото: instagram.com/myshell.nails)

Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та &quot;стрункими&quot;

Кольоровий френч (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)

Нюдовий мигдаль з малюнком - варіант для коротких нігтів

Якщо ж ви не любите надто довгі нігті, спробуйте короткий мигдаль. Втім, у такому випадку вам слід відмовитися від френча. Замість цього можна зробити ніжний дизайн з квітами.

Малюнки або наліпки мають бути у стриманих кольорах, адже на нюдовій базі вони можуть мати занадто яскравий вигляд.

Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та &quot;стрункими&quot;Манікюр для товстих пальців (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)

Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та &quot;стрункими&quot;

Квітковий манікюр на короткі нігті (скріншот)

Молочний та білий

Окрім цього, для витонченого та ніжного образу ви можете спробувати хітовий молочний манікюр. Він не виходить з моди вже декілька сезонів і це не просто так.

Молочне або біле покриття завжди має святковий та ефектний вигляд, але при цьому дуже вдало поєднується з будь-якими образами.

Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та &quot;стрункими&quot;

Білий манікюр (скріншот)

Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та &quot;стрункими&quot;

Який манікюр подовжує пальці (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)

До слова, нещодавно ми вже розповідали, яка стрижка для жінок після 50 омолодить мінімум на 10 років.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зупинити старіння без "пластики".

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