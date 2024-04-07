Хит этой весны. Такой маникюр сделает ваши ручки изысканными и "стройными"

Женщины всех возрастов часто стремятся добавить "изюминку" к своему образу. И это очень просто сделать благодаря маникюру. Кроме этого, удачно подобранный дизайн способен сделать вас изысканной, а пальчики "стройными".

Оригинальный френч и миндальная форма

Эксперты считают, что маникюр на пухлые пальцы точно должен быть не квадратным. Эта форма не прибавит длину. А потому присмотритесь к миндальной форме.

Кроме того, попробуйте оригинальный дизайн. Попросите своего мастера сделать вам цветной френч на нюдовых ногтях. Такой дизайн удачно подчеркнет ваш образ и сделает ваши пальчики "стройными"

Маникюр на весну (фото: instagram.com/myshell.nails)

Цветной френч (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)

Нюдовый миндаль с рисунком - вариант для коротких ногтей

Если вы не любите слишком длинные ногти, попробуйте короткий миндаль. Впрочем, в таком случае вам следует отказаться от френча. Вместо этого можно сделать нежный дизайн с цветами.

Рисунки или наклейки должны быть в сдержанном цвете, ведь на нюдовой базе они могут выглядеть слишком ярко.

Маникюр для толстых пальцев (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)

Цветочный маникюр на короткие ногти (скриншот).

Молочный и белый

Кроме того, для утонченного и нежного образа вы можете попробовать хитовый молочный маникюр. Он не выходит из моды уже несколько сезонов, и это не просто так.

Молочное или белое покрытие всегда выглядит празднично и эффектно, но при этом очень удачно сочетается с любыми образами.

Белый маникюр (скриншот)

Какой маникюр удлиняет пальцы (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)