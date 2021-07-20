Хімік розповів, чим небезпечний газ, який витік на заводі під Рівним: може викликати набряк легенів

Сьогодні вдень, 20 липня, в Рівненській області сталася аварія на заводі "Рівнеазот" . У слідстві пригоди стався викид нітрозних газів в атмосферу.

"Цей газ - це азот (IV) оксид. Він дуже токсичний. І якщо ви потрапили в таку хмару - це може викликати набряк легенів і навіть смерть. При цьому для цього потрібно дуже незначна концентрація", - заявив експерт.

За його словами, навіть одна сота відсотка цього газу протягом декількох годин може викликати набряк легенів. Запах газу схожий на запах хлору. Якщо ви чуєте цей запах, то потрібно швидко йти з цього місця.

Якщо ж ви знаходитесь вдома недалеко від підприємства, то перше, що необхідно зробити - це закрити вікна. Це потрібно зробити навіть якщо не відчувається запах газу.

"Він важчий за повітря. І в цьому його небезпека, оскільки він стелиться по землі. Але на щастя, він летючий і розсіюється вітром. Якщо в Рівному зараз йде дощ, то це дуже добре, тому що він розчинний у воді", - зазначив Репіч.

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Що сталося

На заводі сталася розгерметизація трубопроводу. Це сталося в цеху азотної кислоти. Жертв і постраждалих немає. Наслідки інциденту підприємство ліквідувало власними силами.

Керівники кажуть, що якість повітря в допустимій нормі і загрози для людей і навколишнього середовища немає, але українці їм не вірять і в коментарях пишуть, що газ шкідливий для здоров'я.