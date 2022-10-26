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"Хіба на це ми заслужили?" Гарік Бірча, який служить в ЗСУ, вразив віршем про війну

Гарік Бірча служить в ЗСУ (фото: instagram.com/garik_bircha)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярний український актор і шоумен Гарік Бірча, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служить в лавах ЗСУ, записав щемливе відео, в якому ділиться своїми роздумами щодо війни і майбутнього нашої країни.

Ролик, в якому зірка серіалу "Віталька" і шоу "Ліга сміху" читає вірш, з'явився в Instagram шоумена.

Гарік Бірча служить в ЗСУ (фото: instagram.com/garik_bircha)

Свій вірш Гарік назвав "Роздуми". І ось його текст:

Біля старої сяду вишні,
Заходить сонце... Вітер свище...
Звернусь до Господа... Всевишній!
Навіщо ця війна... Навіщо?!

Хіба на це ми заслужили?
Ми просто жили і любили,
І тільки кращого хотіли
Для своїх доньок і синів.

Та наші мрії розтоптали,
Родинні гнізда зруйнували,
Вбивали, крали, катували
В диму палаючих ланів.

Навіщо ця війна... Навіщо?..

Напевно, щоб ми зрозуміли:
Коли ми разом, то ми - сила!
І як свою рідну дитину
Нам захищати Батьківщину!

І без гризні, прокльонів, зради,
І не для себе, а заради!
Заради того, щоби жити...
У волі жити... І любити!

Настане час, розквітне вишня,
І зійде сонце! Вітер стихне!
Піднімем! За побратимів, за родину!
За милу серцю Україну!

Нагадаємо, днями зірка "Останнього москаля" і "Слуги народу" спробувала виправдатися за мовчання про війну.

Також ми писали, що Наталія Могилевська мало не потрапила під обстріл.

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