"Хіба на це ми заслужили?" Гарик Бирча, служащий в ВСУ, поразил стихом о войне

Популярный украинский актер и шоумен Гарик Бирча, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину служит в рядах ВСУ, записал щемящее видео, в котором делится своими размышлениями о войне и будущем нашей страны.
Ролик, в котором звезда сериала "Виталька" и шоу "Лига смеха" читает стихотворение, появился в Instagram шоумена.
Гарик Бирча служит в ВСУ (фото: instagram.com/garik_bircha)
Свое стихотворение Гарик назвал "Роздуми". И вот его текст:
Біля старої сяду вишні,
Заходить сонце... Вітер свище...
Звернусь до Господа... Всевишній!
Навіщо ця війна... Навіщо?!
Хіба на це ми заслужили?
Ми просто жили і любили,
І тільки кращого хотіли
Для своїх доньок і синів.
Та наші мрії розтоптали,
Родинні гнізда зруйнували,
Вбивали, крали, катували
В диму палаючих ланів.
Навіщо ця війна... Навіщо?..
Напевно, щоб ми зрозуміли:
Коли ми разом, то ми - сила!
І як свою рідну дитину
Нам захищати Батьківщину!
І без гризні, прокльонів, зради,
І не для себе, а заради!
Заради того, щоби жити...
У волі жити... І любити!
Настане час, розквітне вишня,
І зійде сонце! Вітер стихне!
Піднімем! За побратимів, за родину!
За милу серцю Україну!
Напомним, на днях звезда "Последнего москаля" и "Слуги народа" попыталась оправдаться за молчание о войне .
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