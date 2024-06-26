"Хеві Метал". Фронтмен ТНМК презентує нову книгу: про що вона

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу благодійного проєкту "На Шапку", засновницею якого є Соня Сотник.

Відомо, що київська презентація найсвіжішої книги шоумена відбудеться 27 червня у Pepper's Club.

На зустрічі Фоззі прочитає найцікавіші частини книги, гості зможуть поставити автору свої запитання, дізнатися більше про його творчість та натхнення, а також отримати автограф зірки ТНМК. Окрім того, буде особливий DJ-сет, який додасть заходу незабутньої атмосфери.

Фоззі презентує книгу "Хеві Метал" (фото: прес-служба)

Зазначимо, що вхід на концерт - безкоштовний. Під час виступів буде можливість задонатити та придбати креативні лоти.

Мета заходу, на який можуть потрапити всі бажаючі, - зібрати гроші на кісткові імпланти для наших поранених та аптечки для військових, якими опікується фонд Фоззі "Згуртовані".

"Цей фонд активно працює над забезпеченням необхідної допомоги нашим захисникам, і ваша участь у заході допоможе підтримати цю важливу справу", - кажуть організатори.

До слова, задонатити віртуально можна просто зараз на сайті фонду "Свої" за посиланням.

Про що книга "Хеві Метал"

За словами Фоззі, це роман про шоу-бізнес. Він "не заснований на реальних подіях, але він заснований на реальних долях".

В книзі "багато внутрякового, багато байок, гастрольних історій, які траплялися", і Олександр захотів за рахунок них підживити оповідь.

"Ідея написати цей роман прийшла ще у 2017 році. Тоді ми грали фестиваль в Олешках, зараз тимчасово окупованих. Я пішов послухати розігрів, хто там що співає. Перед нашим гуртом виступав якийсь хлопчик, якого оголосили учасником талант-шоу. Тобто він навіть до самого талант-шоу не прийшов, але його оголосили учасником відбору", - розповідає Фоззі.

Це був місцевий хлопчина.

"Я подумав, що кар'єра переможців талант-шоу не надто довга. Це такий важкий психологічний удар: спочатку швидкий підйом, коли їх показують щотижня в праймтайм, а потім, якщо їх не підхопили якісь продюсери, не знайшли грошей, то дуже швидко ця кар’єра йде вниз, їх забувають, адже наступна партія учасників виходить. Це готовий блюз, готова драма", - продовжує Сидоренко.

Тому він захотів написати сценарій мінісеріалу про це, змішавши історію шоу-бізнесу з детективною історією.

"Скомпонував персонажа з кількох знайомих музикантів, в тому числі переможців в різних талант-шоу. Потім стало зрозуміло, що серіал навряд вийде. І все одно вирішив через кілька років написати книжку, адже історія була готова. Якщо вона довго лежить в голові, то ти вже не можеш її не написати", - каже музикант.

Обкладинка книги "Хеві Метал"