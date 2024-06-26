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"Хеві Метал". Фронтмен ТНМК представит новую книгу: о чем она

Среда 26 июня 2024 14:44
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"Хеві Метал". Фронтмен ТНМК представит новую книгу: о чем она Фоззи из ТНМК написал новую книгу "Хеві Метал" (фото: instagram.com/metamorefozzey)
Автор: Дмитрий Войналович

Известный украинский музыкант, лидер группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко представит свою новую книгу "Хеві Метал" в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу благотворительного проекта "На Шапку", основателем которого является Соня Сотник.

Известно, что киевская презентация свежей книги шоумена состоится 27 июня в Pepper's Club.

На встрече Фоззи прочтет интересные части книги, гости смогут задать автору свои вопросы, узнать больше о его творчестве и вдохновении, а также получить автограф звезды ТНМК. Кроме того, будет особый DJ-сет, который придаст мероприятию незабываемую атмосферу.

&quot;Хеві Метал&quot;. Фронтмен ТНМК представит новую книгу: о чем она

Фоззи представит книгу "Хеві Метал" (фото: пресс-служба)

Отметим, что вход на концерт - бесплатный. Во время выступлений будет возможность задонатить и купить креативные лоты.

Цель мероприятия, на которое могут попасть все желающие, - собрать деньги на костные импланты для наших раненых и аптечки для военных, которыми занимается фонд Фоззи "Згуртовані".

"Этот фонд активно работает над обеспечением необходимой помощи нашим защитникам, и ваше участие в мероприятии поможет поддержать это важное дело", - говорят организаторы.

К слову, задонатить виртуально можно прямо сейчас на сайте фонда "Свої" по ссылке.

&quot;Хеві Метал&quot;. Фронтмен ТНМК представит новую книгу: о чем она

О чем книга "Хеві Метал"

По словам Фоззи, это роман о шоу-бизнесе. Он "не основан на реальных событиях, но основан на реальных судьбах".

В книге "много внутрияков, много басен, случавшихся гастрольных историй", и Александр захотел за счет них подкормить рассказ.

"Идея написать этот роман пришла еще в 2017 году. Тогда мы играли фестиваль в Олешках, сейчас временно оккупированных. Я пошел послушать разогрев, кто поет. Перед нашей группой выступал какой-то мальчик, которого объявили участником талант-шоу. То есть он даже в само талант-шоу не прошел, но его объявили участником отбора", - рассказывает Фоззи.

Это был местный паренек.

"Я подумал, что карьера победителей талант-шоу не слишком длинная. Это такой тяжелый психологический удар: сначала быстрый подъем, когда их показывают еженедельно в праймтайм, а потом, если их не подхватили какие-нибудь продюсеры, не нашли денег, то очень быстро эта карьера идет вниз, их забывают, ведь следующая партия участников выходит. Это готовый блюз, готовая драма", - продолжает Сидоренко.

Потому он захотел написать сценарий минисериала об этом, смешав историю шоу-бизнеса с детективной историей.

"Скомпоновал персонажа из нескольких знакомых музыкантов, в том числе победителей в разных талант-шоу. Потом стало ясно, что сериал вряд ли выйдет. И все равно решил через несколько лет написать книгу, ведь история была готова. Если она долго лежит в голове, то ты уже не можешь ее не написать", - говорит музыкант.

&quot;Хеві Метал&quot;. Фронтмен ТНМК представит новую книгу: о чем она

Обложка книги"Хеві Метал"

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