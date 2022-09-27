У Херсоні дідусь на очах в окупантів вмикав українські пісні та назбирав для ЗСУ півмільйона

Дядя Гриша, як його називають місцеві, виїжджав у середмістя Херсона щодня, без жодних свят та вихідних. З початку окупації Григорій Янченко разом із патріотичними херсонцями зібрали понад пів мільйона гривень.

Чоловік колись служив у Псковській дивізії, а від початку війни Росії проти України у 2014 році почав збирати гроші вже для українських десантників.

За вісім років він передав на фронт майже 4 мільйони гривень. Згадує, коли російські окупанти увійшли в Херсон, спочатку був немов у ступорі, а потім виїхав у центр з колонкою.

"Я записав туди пісні крім гімну, "Калини", ще військових маршів, плюс іще усі пісні українські, які популярні були", - розповідає він..

Дідусь у Херсоні назбирав для ЗСУ півмільйона (скрін)

За його словами, для херсонців це стало немов ковтком свіжого повітря.

"Мене вже чують і чекають. Задоволені, з усмішками, це не передати. І отак їдеш і всі люди підспівують", - додає Григорій.

За пів року чоловік на окупованої території зібрав та передав українським волонтерам понад 600 тисяч гривень. Каже, що для кого збирає - розуміли всі. Кидали навіть рублі, що їх видавали окупанти. Навіть були випадки, коли на ЗСУ віддавали останнє.

Дідусь у Херсоні назбирав для ЗСУ півмільйона (скрін)

Зазначається, що чоловіка вивезли з Херсону до Запоріжжя ледь не силоміць. Після численних попереджень та погроз, колаборанти повідомили, що за кілька днів його чекають "на підвалі".

Знайомі переправили дядю Гришу катером в Олешки, звідти - до Василівки. Наразі він у волонтерському центрі в Запоріжжі.

"Кожного місяця, там дуже немалі суми, які він збирав та відправляв. Говорив, що я не можу, я вам довіряю, знаю, що гроші підуть на що треба. І от крайню автівку, яку я придбала і перегнала на фронт, вона була наполовину куплена з його грошей", - розповідає керівниця волонтерського центру Галина Гончаренко.

Галина Гончаренко розповіла, що придбала за гроші дідуся (скрін)

Окрім того, бійці, яким чоловік вже 8 років допомагає, пропонують перевезти його далі від ворожих обстрілів, але той категорично відмовляється. Каже - спробує так само збирати гроші в Запоріжжі.

Дідусь у Херсоні назбирав для ЗСУ півмільйона (скрін)