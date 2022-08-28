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Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)

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Одеська область, Неділя 28 серпня 2022 13:29
Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео) Колаж РБК-Україна: кавун з Херсона продали на вуличному аукціоні в Южному
Автор: Володимир Костирін

У Южному під Одесою на аукціоні продали 8-кілограмовий херсонський кавун за 2 тисячі гривень. Отримана на таких торгах сума буде передана на потреби українським військовим.

Про це розповіла журналістка Ольга Годовенко у своєму Facebook.

Також було опубліковано відео відкритого аукціону просто неба.

Перед початком торгів власник кавуна розповів історію, як його везли з тимчасово окупованого військами РФ Херсона жителям Южного.

"Цей кавун їхав сюди 8 днів. Замість прямого шляху в 170 км він подолав 900. Він стояв у черзі ...ось засмага, бачите контраст?.. стільки чекав цей кавун. Це справжній херсонський кавун. Смачний, солодкий, злегка гіркий на душі, але чудовий на смак. І цей кавун - символ того, що наступного року їх тут в Південному буде багато. Він цього вартий... За Херсон, за перемогу!" - представив свій "лот" чоловік під оплески присутніх людей.

Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)

У Южному на вуличному аукціоні продали кавун з Херсона (фото: скріншот з відео)

Стартова ціна великого апетитного кавуна становила 200 гривень.

При цьому вже через п'ять хвилин його "пустили з молотка" за 2 тисячі гривень.

Відео: у Южному під Одесою на аукціоні продали Херсонський кавун за 2 тисячі гривень

"Гроші, виручені від продажу кавуна, йдуть на допомогу ЗСУ", - зазначається в публікації.

Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень. Гроші передадуть ЗСУ (відео)

Кавун з Херсона "пустили з молотка" за 2 тисячі гривень у Южному, а гроші з продажу передадуть ЗСУ (фото: скріншот з відео)

Раніше повідомлялося, що в окупованих районах Херсонської області на полях лежать тонни стиглих кавунів, а фермери такий врожай навіть не збирають через російських загарбників.

Також перед цим ми писали, чи варто чекати на зниження цін на кавуни та дині.

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Збройні сили України Одеса Херсон
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