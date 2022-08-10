"Золотые" арбузы и дыни: стоит ли ждать снижения цен

В Украине в этом году цены на арбузы и дыни "кусачие" несмотря на разгар сезона. Стоит ли ждать снижения стоимости на "золотые" бахчевые?

Сейчас цены на арбузы доходят до 40 грн, а на дыни - до сотни. То есть, чтобы купить небольшой по размеру плод, надо потратить не менее 200 грн.

Конечно же, причина этому война и оккупация Херсонской области - важного производителя украинских бахчевых.

Что будет с ценами

По словам эксперта, средняя цена по сравнению с прошлогодней повысилась практически на 100%, ведь сегодня арбузы везут из Турции и юга Украины, частично из Одесской области.

И падать цены, к сожалению, не будут. По прогнозам, ждать подешевения близко к сентябрю потребителю не стоит.

"Цены на арбузы падать не будут, их не будет много в этом году, как, кстати, и дынь. Обычно бахчевые выращивались на Херсонщине и на юге Запорожской области. Также были поставки из Туркменистана, Казахстана через Россию, чего также не будет. Поэтому остается Турция и Одесская область. Если считать логистику, курс доллара и другие неприятные вещи, средняя цена за килограмм будет 35-40 грн", - говорит эксперт.

Сколько стоят арбузы на рынках и в супермаркетах

Стоимость бахчевых, и там и там примерно одинаковая. В частности, в Ашане арбузы, в зависимости от сорта стоят 32-41 грн/кг, дыня Амал (в магазине только один вид) - 91 грн/кг.

Скриншот: цены на бахчевые в Ашане

В Novus арбузы от 28 до 42 грн. Выбор дынь больший: от 60 грн за сорт Галия, до 99 грн за узбекскую дыню.

Скриншот: цены на бахчевые в Novus

В АТБ можно найти арбуз без косточек. Он стоит 50 грн/кг, обычный - 36 грн/кг

Скриншот: цены на арбузы в АТБ