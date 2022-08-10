"Золотые" арбузы и дыни: стоит ли ждать снижения цен
В Украине в этом году цены на арбузы и дыни "кусачие" несмотря на разгар сезона. Стоит ли ждать снижения стоимости на "золотые" бахчевые?
Об этом рассказал Олег Пендзин - член Экономического дискуссионного клуба, пишет Donbas24.
Сейчас цены на арбузы доходят до 40 грн, а на дыни - до сотни. То есть, чтобы купить небольшой по размеру плод, надо потратить не менее 200 грн.
Конечно же, причина этому война и оккупация Херсонской области - важного производителя украинских бахчевых.
Что будет с ценами
По словам эксперта, средняя цена по сравнению с прошлогодней повысилась практически на 100%, ведь сегодня арбузы везут из Турции и юга Украины, частично из Одесской области.
И падать цены, к сожалению, не будут. По прогнозам, ждать подешевения близко к сентябрю потребителю не стоит.
"Цены на арбузы падать не будут, их не будет много в этом году, как, кстати, и дынь. Обычно бахчевые выращивались на Херсонщине и на юге Запорожской области. Также были поставки из Туркменистана, Казахстана через Россию, чего также не будет. Поэтому остается Турция и Одесская область. Если считать логистику, курс доллара и другие неприятные вещи, средняя цена за килограмм будет 35-40 грн", - говорит эксперт.
Сколько стоят арбузы на рынках и в супермаркетах
Стоимость бахчевых, и там и там примерно одинаковая. В частности, в Ашане арбузы, в зависимости от сорта стоят 32-41 грн/кг, дыня Амал (в магазине только один вид) - 91 грн/кг.
Скриншот: цены на бахчевые в Ашане
В Novus арбузы от 28 до 42 грн. Выбор дынь больший: от 60 грн за сорт Галия, до 99 грн за узбекскую дыню.
Скриншот: цены на бахчевые в Novus
В АТБ можно найти арбуз без косточек. Он стоит 50 грн/кг, обычный - 36 грн/кг
Скриншот: цены на арбузы в АТБ
Ранее мы писали о болезнях и состояниях, при которых нельзя есть арбуз.
Также сообщалось, что в Украине подешевела гречка.