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Під Херсоном водій насмерть збив дітей на скутері: усі подробиці

STYLERЖиття    18.05.2019 - 21:56
Під Херсоном водій насмерть збив дітей на скутері: усі подробиці
Під Херсоном водій збив на смерть двох дітей на скутері (ілюстративне фото: pixabay.com)

Водій збив на трасі брата і сестру

Під Херсоном 30-річний водій автомобіля "Део Ланос Пікап" збив на смерть 15-річного хлопця та його 8-річну сестру, коли вони на скутері здійснювали лівий поворот на перехресті в бік села. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

ДТП сталося близько 15:20 на автодорозі Нова Каховка - Скадовськ поблизу села Плодове. В результаті зіткнення діти від отриманих травм померли на місці.

Під Херсоном водій насмерть збив дітей на скутері: усі подробиці

Під Херсоном водій збив на смерть двох дітей на скутері (фото: hr.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Під Херсоном водій насмерть збив дітей на скутері: усі подробиці

Під Херсоном водій збив на смерть двох дітей на скутері (фото: hr.npu.gov.ua)

Водій автомобіля затриманий. Експерти будуть проводити експертизу для встановлення причини ДТП. Стаття, за якою відкрито кримінальну справу, передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Під Херсоном водій насмерть збив дітей на скутері: усі подробиці

Під Херсоном водій збив на смерть двох дітей на скутері (фото: hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що В Кривому Розі маршрутка в'їхала у натовп людей на зупинці. У цьому інциденті постраждали люди.

Раніше повідомлялося про те, що українка загинула на Мальдівах під колесами автобуса, водій якого заснув. 31-річна жінка померла на місці ДТП.

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