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ДТП в Киеве: таксист столкнулся со скорой помощью

STYLERЖизнь    12.05.2019 - 19:25
ДТП в Киеве: таксист столкнулся со скорой помощью
В Киеве такси столкнулось с автомобилем скорой помощи (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве столкнулись автомобиль такси и скорой помощи

В Киеве на улице Гетьмана произошло ДТП с участием автомобиля такси и машины скорой помощи. К счастью, никто не травмировался. Об этом говорится в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Водители скорой помощи рассказали, когда в аварии попадают их автомобили - руководство начинает за ними следить. Это означает, что при любых обстоятельств им нельзя нарушать ПДД.

За все нарушения, которые увидит "специальный человек", который следит за автомобилями, водителям грозит штраф или даже увольнение.

В Киеве такси столкнулось с автомобилем скорой помощи (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

  • Хочу сказать, что и скорые привыкают летать по встречке и на красный. Согласен преимущество со включенным маячком имеют, но проезжать перекресток на всех порах или неожиданно выскакивать на встречку, две сплошные пересекать и т. д. это неправильно;
  • А про то, что вам запрещено выезжать на перекресток, если вы слышите сигнал приближающейся сирены, вы забыли? Скорую обхаяли, а про себя забыли? Сегодня стоя на перекрестке я не начинала движение, так как летели 2 машины с звуковым сигналом и вот такой умник, как вы мне сигналил сзади типа езжай, чего стоим!

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области священник сбил женщину на переходе и протащил на капоте своей машины несколько метров.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом на дороге между Яготином и селом Сотниковка депутат сбил насмерть участника АТО и его отца. Пьяный водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и сбил мотоцикл Jawa.

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