Под Херсоном школьница планировала онлайн-самоубийство (видео)

В Херсонской области 15-летняя школьница планировала совершить самоубийство онлайн, то есть девочка вела прямую трансляцию с места предполагаемого суицида. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. В полицию позвонил учитель школы, где обучается девочка-подросток.

По словам преподавателя, школьники сообщили ему, что их 15-летняя одноклассница ведет прямую трансляцию со своего аккаунта в соцсети. Девушка находилась на крыше недостроенного 8-этажного дома и говорила о намерении спрыгнуть оттуда. Полицейские вычислили, что здание находится на улице Комарова в Херсоне. Туда прибыли полицейские Вячеслав Грибко, Ирина Луняка и Алла Климова.

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Инспекторам удалось отговорить девушку от рокового поступка. После этого полицейские отвезли ее в школу. Туда же прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Сейчас жизни 15-летней школьницы ничего не угрожает.

Полиция предотвратила самоубийство школьницы (Facebook