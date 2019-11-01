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Жуткая трагедия: в Одессе нашли повешенной девочку-подростка

STYLERЖизнь    01.11.2019 - 11:59
Жуткая трагедия: в Одессе нашли повешенной девочку-подростка
В Одессе обнаружили повешенного подростка (Фото: unsplash.com)

Жительница Одессы могла покончить жизнь самоубийством

В Малиновском районе города Одессы обнаружили 13-летнюю девочку, повешенной на улице. Об этом сообщает издание "Одесса онлайн" со ссылкой на источники в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Тело девочки обнаружили на дереве в четверг, 31 октября, около 11 часов вечера. По словам сотрудников правоохранительных органов, 13-летняя девочка – местная жительница. После осмотра места происшествия, полиция рассказала, что следов насильственной смерти на теле подростка обнаружено не было.

"По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле обнаружено не было", - отметили в полиции.

Тело погибшей девочки отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. На данный момент проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства жуткой трагедии, опрашиваются возможные свидетели и близкие подростка.

Полиция внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство").

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве 12-летняя школьница выпрыгнула из окна школы. Девочка получила многочисленные раны и переломы и на данный момент находится в реанимации.

Как позже сообщили родные девочки, она могла совершить такой поступок из-за постоянной травли и издевательств со стороны одноклассников.

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