Під Херсоном школярка планувала онлайн-самогубство (відео)

В Херсонській області 15-річна школярка планувала здійснити самогубство онлайн, тобто дівчинка вела пряму трансляцію з місця можливого суїциду. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. В поліцію подзвонив вчитель школи, де навчається дівчинка-підліток.

За словами викладача, школярі повідомили йому, що їхня 15-річна однокласниця веде пряму трансляцію зі свого аккаунта в соцмережі. Дівчина перебувала на даху недобудованого 8-поверхового будинку і говорила про намір стрибнути звідти. Поліцейські з'ясували, що будівля знаходиться на вулиці Комарова в Херсоні. Туди прибули поліцейські В'ячеслав Грибко, Ірина Луняка і Алла Климова.

Інспекторам вдалося відмовити дівчину від рокового вчинку. Після цього поліцейські відвезли її в школу. Туди ж прибули медики, слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції. Зараз життю 15-річної школярки нічого не загрожує.

Поліція запобігла самогубству школярки (Facebook