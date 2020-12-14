Под Херсоном пьяные подростки развлеклись на кладбище и выложили видео в сеть
Геническ, Понедельник 14 декабря 2020 18:31
Новина українською
Под Херсоном подростки цинично развлекались на кладбище (коллаж: РБК-Украина)
В Геническе Херсонской области подростки в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на кладбище. Они гуляли среди могил, смеялись и пытались поджечь лампадку.
При этом молодые люди записали видео своих действий и выложили в сеть. Данное видео опубликовала местная жительница Алена Пигур в группе "Рынок Геническ онлайн" в Facebook.
Личности подростков уже установлены, и молодые люди записали новое видео, где просят прощения за свой поступок. При этом они отмечают, что никакого ущерба не нанесли.
Пользователи сети также прокомментировали выходку подростков.
- Сегодня они ржут, а скоро будут наказаны! Кто мертвых тревожит, еще не один, не остался безнаказанно! Они поймут, но это уже будет поздно для них!!!!!!
- Ничего незаконного они не сделали. Но наказать надо не только родителей, но и ребят, чтобы думали где находится и как себя надо вести.
- Сегодня они по кладбищу разгуливают - надругались над могилами, завтра по парку будут гулять - изнасилуют чьего-то ребенка, после завтра - обворовали или спалили кому-то дом!!! А некоторые из вас говорят: "Они противозаконного ничего не сделали". Они как раз и сделали и должны понести за это наказание. А то что были пьяные, это вопрос к родителям, почему их несовершеннолетних детей в 22:30 нет дома?
- Родители, школа, служба, полиция. И штраф такой, чтобы родители немножко подумали, и как-то, наверное, начали участвовать в жизни детей...
- Вот мне интересно все подростками были приличными, правильными, эдакими ботанами брюки в носочки, носочки в сандалики, никто не вытворял ничего аморального и запрещенного, одна я что ли была "не подарком"??? У всех есть дети и все уверенны, что именно "мой ничего не отмочит". Что ни у кого нет истории "...стыдно детям рассказать!!!".
Напомним, под Ровно главную елку города срубили на кладбище. Местные жители очень возмущены.
Ранее под Запорожьем фермер уничтожил старое еврейское кладбище.
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