Под Херсоном пьяные подростки развлеклись на кладбище и выложили видео в сеть

Под Херсоном подростки цинично развлекались на кладбище (коллаж: РБК-Украина)

В Геническе Херсонской области подростки в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на кладбище. Они гуляли среди могил, смеялись и пытались поджечь лампадку.

При этом молодые люди записали видео своих действий и выложили в сеть. Данное видео опубликовала местная жительница Алена Пигур в группе "Рынок Геническ онлайн" в Facebook.

Личности подростков уже установлены, и молодые люди записали новое видео, где просят прощения за свой поступок. При этом они отмечают, что никакого ущерба не нанесли.

Пользователи сети также прокомментировали выходку подростков.

Сегодня они ржут, а скоро будут наказаны! Кто мертвых тревожит, еще не один, не остался безнаказанно! Они поймут, но это уже будет поздно для них!!!!!!

Ничего незаконного они не сделали. Но наказать надо не только родителей, но и ребят, чтобы думали где находится и как себя надо вести.

Сегодня они по кладбищу разгуливают - надругались над могилами, завтра по парку будут гулять - изнасилуют чьего-то ребенка, после завтра - обворовали или спалили кому-то дом!!! А некоторые из вас говорят: "Они противозаконного ничего не сделали". Они как раз и сделали и должны понести за это наказание. А то что были пьяные, это вопрос к родителям, почему их несовершеннолетних детей в 22:30 нет дома?

Родители, школа, служба, полиция. И штраф такой, чтобы родители немножко подумали, и как-то, наверное, начали участвовать в жизни детей...

Вот мне интересно все подростками были приличными, правильными, эдакими ботанами брюки в носочки, носочки в сандалики, никто не вытворял ничего аморального и запрещенного, одна я что ли была "не подарком"??? У всех есть дети и все уверенны, что именно "мой ничего не отмочит". Что ни у кого нет истории "...стыдно детям рассказать!!!".

Напомним, под Ровно главную елку города срубили на кладбище. Местные жители очень возмущены.

Ранее под Запорожьем фермер уничтожил старое еврейское кладбище.