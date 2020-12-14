Під Херсоном п'яні підлітки розважилися на цвинтарі і виклали відео в мережу

Під Херсоном підлітки цинічно розважалися на кладовищі (колаж: РБК-Україна)

У Генічеську Херсонської області підлітки в стані алкогольного сп'яніння вчинили бешкет на кладовищі. Вони гуляли серед могил, сміялися і намагалися підпалити лампадку.

При цьому молоді люди записали відео своїх дій і виклали в мережу. Це відео опублікувала місцева мешканка Олена Пигур в групі "Ринок Генічеськ онлайн" у Facebook.

Особистості підлітків вже встановлені, і молоді люди записали нове відео, де просять вибачення за свій вчинок. При цьому вони зазначають, що ніякої шкоди не завдали.

Користувачі мережі також прокоментували витівку підлітків.

Сьогодні вони іржуть, а скоро будуть покарані! Хто мертвих турбує, ще не один, не залишився безкарно! Вони зрозуміють, але це вже буде пізно для них!!!!!!

Нічого незаконного вони не зробили. Але треба покарати не тільки батьків, але і хлопців, щоб думали де знаходиться і як себе треба вести.

Сьогодні вони розгулюють по кладовищу - поглумилися над могилами, завтра по парку будуть гуляти - згвалтують чиюсь дитину, після завтра - обікрали або спалили комусь будинок!!! А деякі з вас говорять: "Вони протизаконного нічого не зробили". Вони якраз і зробили і повинні понести за це покарання. А те що були п'яні, це питання до батьків, чому їх неповнолітніх дітей о 22:30 немає вдома?

Батьки, школа, служба, поліція. І штраф такий, щоб батьки трошки подумали, і якось, напевно, почали брати участь у житті дітей...

От мені цікаво всі підлітками були пристойними, правильними, такими ботанами штани в шкарпетки, шкарпетки сандалики, ніхто не чинив нічого аморального і забороненого, одна я була "не подарунком"??? У всіх є діти і всі впевнені, що саме "мій нічого не відмочить". Що ні в кого немає історії "...соромно розповісти дітям!!!".

Нагадаємо, під Рівним головну ялинку міста зрубали на кладовищі. Місцеві жителі дуже обурені.

Раніше під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище.