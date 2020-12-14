Під Херсоном п'яні підлітки розважилися на цвинтарі і виклали відео в мережу
Генічеськ, Понеділок 14 грудня 2020 18:31
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Під Херсоном підлітки цинічно розважалися на кладовищі (колаж: РБК-Україна)
У Генічеську Херсонської області підлітки в стані алкогольного сп'яніння вчинили бешкет на кладовищі. Вони гуляли серед могил, сміялися і намагалися підпалити лампадку.
При цьому молоді люди записали відео своїх дій і виклали в мережу. Це відео опублікувала місцева мешканка Олена Пигур в групі "Ринок Генічеськ онлайн" у Facebook.
Особистості підлітків вже встановлені, і молоді люди записали нове відео, де просять вибачення за свій вчинок. При цьому вони зазначають, що ніякої шкоди не завдали.
Користувачі мережі також прокоментували витівку підлітків.
- Сьогодні вони іржуть, а скоро будуть покарані! Хто мертвих турбує, ще не один, не залишився безкарно! Вони зрозуміють, але це вже буде пізно для них!!!!!!
- Нічого незаконного вони не зробили. Але треба покарати не тільки батьків, але і хлопців, щоб думали де знаходиться і як себе треба вести.
- Сьогодні вони розгулюють по кладовищу - поглумилися над могилами, завтра по парку будуть гуляти - згвалтують чиюсь дитину, після завтра - обікрали або спалили комусь будинок!!! А деякі з вас говорять: "Вони протизаконного нічого не зробили". Вони якраз і зробили і повинні понести за це покарання. А те що були п'яні, це питання до батьків, чому їх неповнолітніх дітей о 22:30 немає вдома?
- Батьки, школа, служба, поліція. І штраф такий, щоб батьки трошки подумали, і якось, напевно, почали брати участь у житті дітей...
- От мені цікаво всі підлітками були пристойними, правильними, такими ботанами штани в шкарпетки, шкарпетки сандалики, ніхто не чинив нічого аморального і забороненого, одна я була "не подарунком"??? У всіх є діти і всі впевнені, що саме "мій нічого не відмочить". Що ні в кого немає історії "...соромно розповісти дітям!!!".
Нагадаємо, під Рівним головну ялинку міста зрубали на кладовищі. Місцеві жителі дуже обурені.
Раніше під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище.
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