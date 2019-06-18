Под Херсоном произошла жуткая трагедия: ДТП унесло жизнь невинных детей

ДТП под Херсоном (фото: коллаж РБК-Украина)

Авто вместе с детьми упало в воду

В Херсонской области произошло шокирующее ДТП: автомобиль, в котором находился 35-летний водитель и двое братьев 5 и 17 лет, съехал в оросительный канал. Пострадавшим выжить не удалось. Об этом информируют в отделе коммуникаций ГУНП в Херсонской области.

Отмечается, что в полицию обратилась жительница одного из населенных пунктов Чаплинского района. Она рассказала, что ее сыновья вместе с соседом поехали в сельский магазин и больше их никто не видел. Родные самостоятельно пытались разыскать пропавших, однако им это не удалось и они позвонили в полицию.

Генерал полиции третьего ранга Артур Мериков отметил, что на розыск пропавших были немедленно ориентированы экипажи групп быстрого реагирования, в том числе полицейские соседних районов.

Пропавших разыскивали около 17 часов. Одна из поисковых групп заметила на земле следы от колес машины, которые вели в оросительный магистральный канал. Там находилось авто, в котором и обнаружили тела без признаков жизни.

Иллюстративное фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Всего в поисках были задействованы 31 работник полиции и 3 автопатрули, работники службы по чрезвычайным ситуациям. Также присоединились 25 местных жителей.

Напомним, что в Харькове студент выпал с шестого этажа и выжил. Отец пострадавшего Серго Мартиросян уверяет, что его сын не мог совершить суицид. Скорее всего, его сбросили недоброжелатели.

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