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Жуткое ЧП в Николаеве: в канализации нашли тело недоношенного ребенка

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 08:12
Жуткое ЧП в Николаеве: в канализации нашли тело недоношенного ребенка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Младенец не подавал признаков жизни

Бездыханное тело недоношенного ребенка было найдено в канализации в Николаеве 16 июня, в воскресенье. Об этом информирует издание "Новости-N", ссылаясь на работников станции.

Шокирующая находка была обнаружена во время очистки канализационных решеток на насосной станции. После чего маленькое тело тут же было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Медики установили, что найденный труп недоношенного ребенка - эмбрион на стадии развития до 5 месяцев.

Жуткое ЧП в Николаеве: в канализации нашли тело недоношенного ребенкаИллюстративное фото (РБК-Украина)

На месте работала следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Также правоохранителям предстоит узнать, кто является роженицей.

По данному факту следственным Корабельного отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 134 УК Украины "Незаконное производство аборта или стерилизации".

Напомним, что в Киеве пенсионерка выпала из окна многоэтажного дома. От полученных травм она умерла на месте, медики констатировали смерть.

Ранее мы писали аналогичную историю о том, что в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна высотки.

Также мы публиковали новые детали загадочной смерти школьницы под Львовом.

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