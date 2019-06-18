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Нашли повешенным в лесу: загадочная смерть студента повергла киевлян в шок

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 11:15
Нашли повешенным в лесу: загадочная смерть студента повергла киевлян в шок
Коллаж РБК-Украина

Бездыханное тело студента нашли повешенным в лесу

17 июня около 13:30 в Киеве в Дарницком районе около станции метро "Красный хутор" был обнаружен повешенный труп. На тот момент тело уже находилось в процессе разложения. Об этом сообщает Информатор.

Шокирующую "находку" обнаружил мужчина, который шел по лесу. Для подробных разбирательств очевидец обратился к правоохранителям.

Тело погибшего было повешено на рубашке, другой конец одежды был привязан к ветке дерева. Рядом находился рюкзак с личным вещами и телефоном. Во время осмотра на парне были обнаружены татуировки.

Погибшим оказался 19-летний студент КНУКИ, который находился в розыске с 12 июня, так как числился пропавшим без вести. Отмечается, что парень ушел из общежития и перестал выходить на связь. 

Напомним, что в Харькове студент выпал с шестого этажа и выжил. Отец пострадавшего Серго Мартиросян уверяет, что парень не мог совершить суицид. Скорее всего, его сбросили с шестого этажа после неудачной попытки подбросить наркотики.

Ранее в Николаеве в канализации нашли бездыханное тело недоношенного ребенка. Правоохранителям предстоит узнать, кто является роженицей.

Мы писали, что в Виннице мужчина перерезал себе горло на глазах у людей в местном райотделе полиции. Когда его допрашивали полицейские, мужчина достал шпатель и чиркнул себя по горлу.

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