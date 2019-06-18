Під Херсоном сталася страшна трагедія: ДТП забрала життя невинних дітей

ДТП під Херсоном (фото: колаж РБК-Україна)

Авто разом з дітьми впало у воду

У Херсонській області сталося шокуюче ДТП: автомобіль, в якому перебував 35-річний водій та двоє братів 5 і 17 років, з'їхав у зрошувальний канал. Постраждалим вижити не вдалося. Про це інформують у відділі комунікацій ГУНП в Херсонській області.

Наголошується, що в поліцію звернулася жителька одного із населених пунктів Чаплинського району. Вона розповіла, що її сини разом з сусідом поїхали у сільський магазин і більше їх ніхто не бачив. Рідні самостійно намагалися розшукати зниклих, однак їм це не вдалося і вони подзвонили в поліцію.

Генерал поліції третього рангу Артур Меріков зазначив, що на розшук зниклих були негайно орієнтовані екіпажі груп швидкого реагування, в тому числі поліцейські з сусідніх районів.

Зниклих розшукували близько 17 годин. Одна з пошукових груп помітила на землі сліди від коліс машини, які вели у магістральний зрошувальний канал. Там знаходилося авто, в якому і виявили тіла без ознак життя.

Ілюстративне фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Всього в пошуках були задіяні 31 працівник поліції і 3 автопатрулі, працівники служби з надзвичайних ситуацій. Також приєдналися 25 місцевих жителів.

Нагадаємо, що у Харкові студент випав з шостого поверху і вижив. Батько постраждалого Серго Мартіросян запевняє, що його син не міг вчинити суїцид. Швидше за все, його скинули недоброзичливці.

Раніше в Миколаєві в каналізації знайшли бездиханне тіло недоношеної дитини.

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