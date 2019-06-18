Попытка убийства? В Харькове студент выпал с шестого этажа и выжил

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Правоохранители настаивают на версии о суициде

12 июня из окна дома на улице Целиноградской в Харькове студент выпал с шестого этажа и выжил. Детали происшествия попытались выяснить правоохранительные органы, однако их версия расходится с мнением отца пострадавшего. Об этом информирует ХарківTimes.

Отец пострадавшего Серго Мартиросян уверяет, что его сын не мог совершить суицид. Скорее всего, его сбросили с шестого этажа после неудачной попытки подбросить ему наркотики.

По его словам, соседом Артура по комнате в общежитии оказался парень-азербайджанец, с которым они быстро сдружились. В тот злополучный день он пригласил парня на шашлыки в свою компанию, где собрались студенты-азербайджанцы из разных вузов.

Во время пикника Артуру стало плохо. Отец пострадавшего полагает, что парню что-то подлили в питье. Вскоре в комнату зашли студенты, чтобы якобы узнать о его самочувствии, однако в тот же момент они стали раскладывать какие-то сумки и паспорта.

Парень понял, что готовится "подстава" и предположил, что ему пытаются подкинуть наркотики. Как только новые знакомые Артура ушли, он запер дверь на замок и стал выбрасывать из окна оставленные ими вещи. Когда молодые люди вернулись, то выломали дверь и стали избивать его. Пострадавший кое-как добрался до открытого окна и стал звать на помощь - в этот же момент его и столкнули вниз.

Артур Мартиросян (фото: kh.vgorode.ua)

К счастью, парень выжил, но и остался в сознании. Один из очевидцев вызвал полицию. В правоохранительных органах долго разбираться не захотели, заявив, что парень является суицидником и находится под воздействием наркотиков.

"Они заставили сына сказать на камеру, что он ничего не помнит, хотя Артур заявил, что его выбросили из окна и он не принимает наркотики - это доказывает хотя бы то, что, участвуя в международных соревнованиях, он регулярно проходит допинг-тесты", - говорит отец студента.

В полиции ситуацию комментируют коротко: "Он не может давать показания, ссылаясь на плохое самочувствие. Как только ему станет лучше, следствие сразу приступит к снятию показаний", - говорят правоохранители.

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