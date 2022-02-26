Под Херсоном оккупанты подбили "скорую", перевозившую раненого

На кадрах видно, что медики пытаются оказать пациенту помощь прямо посреди поля. Однако безрезультатно.

"Под Херсоном медики везли раненого. Оккупанты подбили "скорую"! Фашисты по сравнению ими были просто зайчики!",- написал он.

В частности, в результате российской атаки погиб раненый, которого везли в больницу.

Сообщается также о еще одном погибшем-64-летнем водителе "скорой". Получил ранения и 52-летний фельдшер, он в больнице.

Отмечается, что оккупанты открыли обстрел по еще одной "скорой", но ей удалось проскочить.

Видео можно посмотреть по ссылке.