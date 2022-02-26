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Под Херсоном оккупанты подбили "скорую", перевозившую раненого

Автор: Татьяна Самарук

Под Херсоном российские войска подбили автомобиль скорой помощи, которая везла раненого.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook,

На кадрах видно, что медики пытаются оказать пациенту помощь прямо посреди поля. Однако безрезультатно.

"Под Херсоном медики везли раненого. Оккупанты подбили "скорую"! Фашисты по сравнению ими были просто зайчики!",- написал он.

В частности, в результате российской атаки погиб раненый, которого везли в больницу.

Сообщается также о еще одном погибшем-64-летнем водителе "скорой". Получил ранения и 52-летний фельдшер, он в больнице.

Отмечается, что оккупанты открыли обстрел по еще одной "скорой", но ей удалось проскочить.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Ранее мы сообщали, что российские войска заняли территорию бывшего аэропорта в Бердянске.

Также мы писали, что Украина сбила российский истребитель в акватории Черного моря.

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УкраинаХерсон