Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого

Під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.
Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у Facebook,
На кадрах видно, що медики намагаються надати пацієнтові допомогу просто посеред поля. Однак безрезультатно.
"Під Херсоном медики везли пораненого. Окупанти підбили "швидку"! Фашисти в порівнянні ними були просто зайчики!", - написав він.
Зокрема, унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню.
Повідомляється також про ще одного загиблого - 64-річного водія "швидкої". Отримав поранення і 52-річний фельдшер, він у лікарні.
Зазначається, що окупанти відкрили обстріл по ще одній "швидкій", але їй вдалося проскочити.
Відео можна переглянути за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що російські війська зайняли територію колишнього аеропорту у Бердянську.
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