RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого

Автор: Тетяна Самарук

Під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.

Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у Facebook,

На кадрах видно, що медики намагаються надати пацієнтові допомогу просто посеред поля. Однак безрезультатно.

"Під Херсоном медики везли пораненого. Окупанти підбили "швидку"! Фашисти в порівнянні ними були просто зайчики!", - написав він.

Зокрема, унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню.

Повідомляється також про ще одного загиблого - 64-річного водія "швидкої". Отримав поранення і 52-річний фельдшер, він у лікарні.

Зазначається, що окупанти відкрили обстріл по ще одній "швидкій", але їй вдалося проскочити.

Відео можна переглянути за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що російські війська зайняли територію колишнього аеропорту у Бердянську.

Також ми писали, що Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаХерсон