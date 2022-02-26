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Российские войска заняли территорию бывшего аэропорта в Бердянске

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Суббота 26 февраля 2022 19:00
Российские войска заняли территорию бывшего аэропорта в Бердянске В Бердянске заняли территорию аэропорта
Автор: Татьяна Самарук

Военные агрессора захватили бывший аэропорт в Бердянске. Сейчас там находятся вражеская техника и бойцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский городской совет.

По словам исполняющего обязанности Александра Свидла, когда стемнеет в городе, то на улице включат освещение.

"Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность Бердянска и основных служб поддерживается. В городе работает полиция, в полном составе", - рассказал он.

Также он добавил, что для поддержания порядка в Бердянске сформировали дружины из активных жителей. Чиновник призвал бердянцев приобщаться к этому движению.

Ранее мы сообщали, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники.

Также мы писали, как мирный житель может помешать наступлению русских.

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