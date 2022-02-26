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Украина сбила российский истребитель в акватории Черного моря

Новина українською →
Черное море, Суббота 26 февраля 2022 18:06
Украина сбила российский истребитель в акватории Черного моря Фото: российский истребитель Су-30 (wikimedia.org Alex Beltyukov)
Автор: Артем Горовенко

На третий день войны России против Украины сбили еще один российский истребитель. На этот раз над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30М", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город готовится к круговой обороне. По его словам, в Николаев уже прорвались 12 танков.

Также сообщалось, что оккупанты планируют химическую атаку в Донецке, раздают противогазы.

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