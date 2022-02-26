Под Херсоном оккупанты подбили "скорую", перевозившую раненого
Под Херсоном российские войска подбили автомобиль скорой помощи, которая везла раненого.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook,
На кадрах видно, что медики пытаются оказать пациенту помощь прямо посреди поля. Однако безрезультатно.
"Под Херсоном медики везли раненого. Оккупанты подбили "скорую"! Фашисты по сравнению ими были просто зайчики!",- написал он.
В частности, в результате российской атаки погиб раненый, которого везли в больницу.
Сообщается также о еще одном погибшем-64-летнем водителе "скорой". Получил ранения и 52-летний фельдшер, он в больнице.
Отмечается, что оккупанты открыли обстрел по еще одной "скорой", но ей удалось проскочить.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Ранее мы сообщали, что российские войска заняли территорию бывшего аэропорта в Бердянске.
Также мы писали, что Украина сбила российский истребитель в акватории Черного моря.