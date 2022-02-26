Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого

Під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.

Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у Facebook,

На кадрах видно, що медики намагаються надати пацієнтові допомогу просто посеред поля. Однак безрезультатно.

"Під Херсоном медики везли пораненого. Окупанти підбили "швидку"! Фашисти в порівнянні ними були просто зайчики!", - написав він.

Зокрема, унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню.

Повідомляється також про ще одного загиблого - 64-річного водія "швидкої". Отримав поранення і 52-річний фельдшер, він у лікарні.

Зазначається, що окупанти відкрили обстріл по ще одній "швидкій", але їй вдалося проскочити.

Відео можна переглянути за посиланням.