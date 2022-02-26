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Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого

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Херсонська область, Субота 26 лютого 2022 19:28
Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого Під Херсоном напали на медиків (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.

Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у Facebook,

На кадрах видно, що медики намагаються надати пацієнтові допомогу просто посеред поля. Однак безрезультатно.

"Під Херсоном медики везли пораненого. Окупанти підбили "швидку"! Фашисти в порівнянні ними були просто зайчики!", - написав він.

Зокрема, унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню.

Повідомляється також про ще одного загиблого - 64-річного водія "швидкої". Отримав поранення і 52-річний фельдшер, він у лікарні.

Зазначається, що окупанти відкрили обстріл по ще одній "швидкій", але їй вдалося проскочити.

Відео можна переглянути за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що російські війська зайняли територію колишнього аеропорту у Бердянську.

Також ми писали, що Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря.

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