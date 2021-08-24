Под Херсоном в детском лагере мальчик впал в кому: что произошло

В Херсонской области в детском лагере 12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья внезапно стало плохо. Мальчик находился в Генической больнице в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.
Так, мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки. Его медики забрали в больницу в бессознательном состоянии с судорогами.
Ранее мы сообщали, что в Киеве педофил в лифте поиздевался над двумя девочками, которые несли домой продукты.
Также вожатого, который развратил девочку в Бердянске, "отмазали" от наказания. Несмотря на то, что полиция и прокуратура просили избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей, 18-летний киевлянин теперь на свободе.