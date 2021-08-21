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В Киеве педофил в лифте поиздевался над двумя девочками, которые несли домой продукты

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Киев, Суббота 21 августа 2021 10:29
В Киеве педофил в лифте поиздевался над двумя девочками, которые несли домой продукты Коллаж РБК-Украина: в Киеве извращенец напал на девочек в лифте
Автор: Владимир Костырин

В Киеве 50-летний мужчина увязался за двумя маленькими девочками, зашел с ними в лифт в многоэтажке, после чего стал угрожать, заставил раздеться, фотографировал и приставал.

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Ивашкевича на Оболони.

Одна из пострадавших, 9-летняя девочка, рассказала о происшествии маме, и женщина сразу обратилась к правоохранителям.

Полицейские выяснили, что злоумышленник отвез их в лифте на последний этаж, где и стал издеваться над детьми. Также педофил демонстрировал девочкам половой орган, а затем отобрал у них деньги и продукты, которые те несли домой.

Пострадавшие детально описали внешность мужчины, и оперативники начали отрабатывать территорию района. Вскоре при помощи камер наблюдения удалось отследить маршрут передвижения злоумышленника, и его задержали в итоге менее чем за сутки после совершения преступления.

Оказалось, что фигурант - 50-летний киевлянин, который уже имеет судимость за аналогичное преступление.

По данному факту было начато уголовное производство ч. 1 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве педофил в лифте поиздевался над двумя девочками, которые несли домой продукты

В Киеве мужчина развращал двух девочек в лифте многоэтажки на Оболони (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что в детском лагере Бердянска вожатый развращал 10-летнюю девочку. Подозреваемого задержали, но позже суд его отпустил на поруки депутата, и теперь фигурант дела - 18-летний киевлянин, на свободе.

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