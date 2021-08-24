Під Херсоном у дитячому таборі хлопчик впав у кому: що сталося

У Херсонській області в дитячому таборі 12-річному Тимофію Дегальцеву з Запоріжжя раптово стало зле. Хлопчик перебував в Генічеській лікарні у глибокій комі на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
Про це повідомляє у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.
Так, хлопчику раптово стало зле під час фізичного навантаження. Його медики забрали до лікарні у непритомному стані з судомами.
Раніше ми повідомляли, що у Києві педофіл у ліфті познущався над двома дівчатками, які несли додому продукти.
Також вожатого, який розбестив дівчинку в Бердянську, "відмазали" від покарання. Незважаючи на те, що поліція і прокуратура просили обрати в якості запобіжного заходу утримання під вартою, 18-річний киянин тепер на волі.