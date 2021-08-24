Під Херсоном у дитячому таборі хлопчик впав у кому: що сталося

У Херсонській області в дитячому таборі 12-річному Тимофію Дегальцеву з Запоріжжя раптово стало зле. Хлопчик перебував в Генічеській лікарні у глибокій комі на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Також, вчора, 23 серпня, дитині зробили КТ, яке показало двосторонній набряк мозку з вклиненням стовбура головного мозку. Тому лікарі проводять усе необхідне лікування.

Там Тимофій перебував у лікарні міста Генічеськ. Зокрема, у хлопчика була зупинка серця, але на щастя лікарям вдалося врятувати його.

Так, хлопчику раптово стало зле під час фізичного навантаження. Його медики забрали до лікарні у непритомному стані з судомами.

Раніше ми повідомляли, що у Києві педофіл у ліфті познущався над двома дівчатками, які несли додому продукти.

Також вожатого, який розбестив дівчинку в Бердянську, "відмазали" від покарання. Незважаючи на те, що поліція і прокуратура просили обрати в якості запобіжного заходу утримання під вартою, 18-річний киянин тепер на волі.