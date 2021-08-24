RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Херсоном у дитячому таборі хлопчик впав у кому: що сталося

Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області в дитячому таборі 12-річному Тимофію Дегальцеву з Запоріжжя раптово стало зле. Хлопчик перебував в Генічеській лікарні у глибокій комі на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Що сталося

Так, хлопчику раптово стало зле під час фізичного навантаження. Його медики забрали до лікарні у непритомному стані з судомами.

Раніше ми повідомляли, що у Києві педофіл у ліфті познущався над двома дівчатками, які несли додому продукти.

Також вожатого, який розбестив дівчинку в Бердянську, "відмазали" від покарання. Незважаючи на те, що поліція і прокуратура просили обрати в якості запобіжного заходу утримання під вартою, 18-річний киянин тепер на волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
лагерь