Вожатого, совратившего девочку в Бердянске, "отмазали" от наказания: "депутат постарался"

Вожатого, которого подозревают в развращении 10-летней девочки в детском лагере Бердянска , отпустили на поруки местного депутата. Несмотря на то, что полиция и прокуратура просили избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей, 18-летний киевлянин теперь на свободе.

Что произошло в детском лагере, и почему подозреваемый на свободе - читайте ниже в нашем материале.

Что произошло в детском лагере 12 августа

Около 11:45 в Бердянское районное отделение полиции обратилась 33-летняя жительница Кривого Рога, заявив, что в одном из детских лагерей вожатый совершал развратные действия в отношении ее 10-летней дочери.

Как оказалось, 18-летний студент одного из киевских вузов подрабатывал в лагере вожатым. Утром 12-го августа он зашел в комнату, где спали четыре девочки. Посчитав, что его действия никто не заметит, он снял с 10-летнего ребенка нижнее белье, касался ее половых органов и снимал все на телефон.

Испуганная девочка рассказала обо всем родителям, а те уже обратились в полицию. Студента задержали в тот же день на вокзале, когда он пытался покинуть город.

Фото: Задержанный по подозрению в развращении девочки вожатый (ГУНП)

Если его вина будет доказана, парню грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних).

Но долго сидеть за решеткой ему не пришлось, парня отпустили на поруки депутата Запорожского горсовета, имя которого назвали в СМИ.

В сети рассекретили название лагеря

В полиции не указали, в каком именно лагере произошел вопиющий инцидент, но в сети указали название - "Райский уголок".

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С детьми, которые были в комнате в тот момент, провели беседу психологи и полицейские.

В данный момент неизвестно, был ли случай с 10-летней девочкой единичным. Это предстоит выяснить следствию.

Папа пострадавшей девочки обратился к украинцам

Отец девочки, Василий Денисюк, выразил опасения, что дело могут замять. Мужчина работает спасателем ГСЧС в Кривом Роге, возглавляет караул, ежедневно помогая людям. И он не уверен, что вожатого, развращавшего его ребенка, накажут.

"Я отец той самой девочки, о которой идет речь. Пишу, потому что вижу как развивается это дело и чем оно может закончиться. Понятно что я верю своему ребенку и никак иначе. Я присутствовал на допросе у следователя, где допрашивали под видео мою дочь. От того что она говорила, просто трусило", - пишет он.

Василий Денисюк говорит, что семья его живет небогато и он не уверен, удастся ли довести дело до конца и добиться справедливости.

"Все прекрасно знают какие у нас в стране суды и как работают органы. Полицию и прокуратору нужно заинтересовывать работать. Я могу просто не вытянуть так как живём мы в Кривом Роге", - отметил он, добавив, что администрация лагеря "отморозилась".

Скриншот: Папа пострадавшей девочки обратился к украинцам