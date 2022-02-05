Под Херсоном дети провалились под лед и чуть не погибли: история невероятного спасения
В Херсонской области 42-летний охранник яхт-клуба спас из ледяной воды Днепра двух детей. Мужчину будут номинировать на премию "Герой-спаситель года".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как произошел инцидент
Так, двое братьев и их сестра решили прогуляться по замерзшему Днепру. В частности, дети проверяли на прочность лед и оказались в воде.
По словам 11-летней Мирославы, в воде с братьями она оказалась внезапно. К счастью, 9-летний Евгений смог выбраться и побежал за помощью. Мальчик рассказал обо всем бабушке, и та вызвала спасателей.
11-летняя Мирослава, которая вместе с братьями провалилась под лед (скрин с видео)
Также детей в ледяной воде заметил 42-летний охранник яхт-клуба Василий. Мужчина быстро обкрутился веревкой и бросился на спасение.
"У меня дети сверстники пострадавших. Так что не было времени даже думать о чем-то. Мне помогали неравнодушные прохожие. Взяли веревку, вытащили сначала девочку, лед провалился подо мной, но я достал и мальчика", - рассказал Василий Карнаухов.
Кроме того, после героического спасения Василий заболел.
Василий Карнаухов, спасший детей (скрин с видео)
Отмечается, что когда 8-летний Давид оказался на поверхности, то у него уже не было пульса. Однако спасатели и медики спасли ребенка.
Как рассказал спасатель, мальчику очищали дыхательные пути и проводили искусственную вентиляцию легких. После этого быстро госпитализировали в больницу. Сейчас мальчик в состоянии средней тяжести.
Спасатели поражены действиями охранника Василия Карнаухова и хотят номинировать мужчину на премию "Герой-спаситель года".
Ранее мы сообщали, что в Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались.
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