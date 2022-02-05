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Під Херсоном діти провалилися під лід і мало не загинули: історія неймовірного порятунку

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Херсонська область, Субота 05 лютого 2022 18:08
Під Херсоном діти провалилися під лід і мало не загинули: історія неймовірного порятунку У Херсонській області чоловік врятував дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області 42-річний охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води Дніпра двох дітей. Чоловіка номінуватимуть на премію "Герой-рятівник року".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як стався інцидент

Так, двоє братів та їхня сестра вирішили прогулятись по замерзлому Дніпру. Зокрема, діти перевіряли на міцність крижу та опинилися у воді.

За словами 11-річної Мирослави, у воді з братами вона опинилася раптово. На щастя, 9-річний Євген зміг вибратися та побіг по допомогу. Хлопчик розповів про все бабусі, і та викликала рятувальників.

Під Херсоном діти провалилися під лід і мало не загинули: історія неймовірного порятунку11-річна Мирослава, яка разом із братами провалилася під лід (скрін з відео)

Також дітей у крижаній воді помітив 42-річний охоронець яхт-клубу Василь. Чоловік швидко обкрутився мотузкою і кинувся на порятунок.

"У мене діти однолітки потерпілих. Тож не було часу навіть думати про щось. Мені допомагали небайдужі перехожі. Узяли мотузку, витягли спочатку дівчинку, лід провалився під мною, але я дістав і хлопчика", - розповів Василь Карнаухов.

Окрім того, після героїчного порятунку Василь захворів

Під Херсоном діти провалилися під лід і мало не загинули: історія неймовірного порятунку

Василь Карнаухов, який врятував дітей (скрін з відео)

Зазначається, що коли 8-річний Давид опинився на поверхні, то у нього вже не було пульсу. Однак рятувальники та медики врятували дитину.

Як розповів рятувальник, хлопчику очищали дихальні шляхи та проводили штучну вентиляцію легень. Після цього швидко госпіталізували у лікарню. Наразі хлопчик у стані середньої важкості.

Рятувальники вражені діями охоронця Василя Карнаухова та хочуть номінувати чоловіка на премію "Герой-рятівник року".

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися.

Також ми писали, що у Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу.

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