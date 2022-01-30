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В Днепре двое подростков провалились под лед: один утонул

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Днепр, Воскресенье 30 января 2022 14:23
В Днепре двое подростков провалились под лед: один утонул Фото: в реке Днепр утонул парень 2004 года рождения (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В субботу вечером, 29 января, в Днепре двое подростков хотели искупаться. Оба провалились под лед, а один парень погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Информация на линию Службы спасения поступила в 21:54. Диспетчеру сообщили, что на реке Днепр подросток провалился под лед. Трагедия произошла в областном центре на пляже Монастырского острова.

На место прибыли спасатели и установили, что при попытке купания в реке двое парней (2004 года рождения) провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Один из них выбрался на лед, другой подросток скрылся под водой.

"Водолазами были произведены поисковые работы. Обследовано 400 кв.м подводной акватории реки на глубине 7 м. Пропавший не обнаружен", - говорится в сообщении.

30 января водолазы снова приступили к поиску. Они обследовали 2500 кв.м подводной акватории реки Днепр. В 11:00 на расстоянии 50 метров от берега и на глубине 6 метров было обнаружили тело парня, утонувшего накануне.

Фото: в Днепре в реке утонул подросток (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, в селе Крушинка Фастовского района Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение. Полиция устанавливает обстоятельства.

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