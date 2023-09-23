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У Херсоні з'явилися унікальні арт-укриття у стилі "кавунового камуфляжу" (фото)

Укриття розмалювали у стилі "кавунового камуфляжу" (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Художник Максим Кильдеров розфарбував херсонські мобільні укриття у стилі кавунів. Один з муралів зовні виконав в чорно-білих кольорах, а другий - в червоно-зелених.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку художника у Facebook.

Як виглядають арт-укриття

Управління культури Херсонської міської ради запропонувала Максиму долучитися до розфарбовування мобільних укриттів.

"Я захотів зробити такий подарунок місту, щоб подібні ініціативи не виконувалися за бюджетні кошти. Я взагалі вважаю, що всі, у кого є наразі можливості щось робити, повинні це використовувати на максимум", - розповів художник.

Візерунки для розпису не випадкові. Автор вибрав "кавуновий камуфляж", бо кавун - символ Херсонщини.

Цікаво, що внутрішній розпис укриття містить тексти пісень гурту Паліндром про війну в Україні.

Художник зазначає, що хоче створити ще кілька муралів на укриттях в Херсоні.

Ось так виглядають укриття (фото: facebook.com/kilderov)

Що відомо про художника

Максим Кильдеров родом з Нової Каховки. За освітою він кухар-кондитер. Та за професією не працював. Малювати почав з 5 років. Настінному живопису, яким зараз розмальовує стіни та паркани, навчився сам.

Своїм особливим стилем художник розфарбував і будинок у Вінниці, куди він переїхав з початком війни.

Художник неодноразово брав участь у херсонських виставках. То ж за його словами, йому було приємно на кілька днів приїхати у майже рідне місто.

Максим також розмальовує використані тубуси від гранатометів. Їх передають військові. Частину з них продали на благодійному аукціоні, а виручені гроші спрямували на потреби ЗСУ.

Ось так виглядають укриття (фото: facebook.com/kilderov)

Раніше ми писали про те, що архітектори розробили зупинки-укриття.

Читайте також про те, що мережу шокувало укриття в одному зі столичних ВНЗ.

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Херсонхудожники