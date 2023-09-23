В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле "арбузного камуфляжа" (фото)

Как выглядят арт-укрытия

Управление культуры Херсонского городского совета предложило Максиму приобщиться к раскрашиванию мобильных укрытий.

"Я захотел сделать такой подарок городу, чтобы подобные инициативы не выполнялись за бюджетные средства. Я вообще считаю, что все, у кого есть возможности что-то делать, должны это использовать на максимум", - рассказал художник.

Узоры для росписи не случайны. Автор выбрал "арбузный камуфляж", потому что арбуз - символ Херсонской области.

Интересно, что внутренняя роспись укрытия содержит тексты песен группы Палиндром о войне в Украине.

Художник отмечает, что хочет создать еще несколько муралов на укрытиях в Херсоне.

Вот так выглядят укрытия (фото: facebook.com/kilderov)

Что известно о художнике

Максим Кильдеров родом из Новой Каховки. По образованию он повар-кондитер. Но по профессии не работал. Рисовать начал с 5 лет. Настенной живописи, которой сейчас разрисовывают стены и заборы, научился сам.

Своим особым стилем художник разукрасил и дом в Виннице, куда он переехал с началом войны.

Художник не раз принимал участие в херсонских выставках. По его словам, ему было приятно на несколько дней приехать в почти родной город.

Максим также раскрашивает использованные тубусы от гранатометов. Их передают военные. Часть из них была продана на благотворительном аукционе, вырученные деньги были направлены на нужды ВСУ.

Вот так выглядят укрытия (фото: facebook.com/kilderov)